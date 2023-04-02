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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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AA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı.

Filistinliler ise mescidin kapılarını kapatarak İsrail polisine engel olmaya çalıştı.

İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

İsrail polisi, 26 Mart'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş, Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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