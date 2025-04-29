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        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 29 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 29 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in gün içerisinde Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 21:58 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:58
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        29 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli öldü, 30'dan fazla Filistinli yaralandı.

        Han Yunus'un Kızan bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

        Sivil savunma ekipleri, Han Yunus'un Manara bölgesinde İsrail'in önceki saldırılarında hayatını kaybeden 3 çiftçinin cansız bedenine ulaştı.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarına düzenlenen İsrail bombardımanında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile kuzey bölgelere düzenlenen İsrail saldırılarında da 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusunun Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda yaralanan bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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