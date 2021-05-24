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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İsrail saldırısında harabeye dönen Gazze'de temizlik seferberliği - Haberler
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İsrail saldırısında harabeye dönen Gazze'de temizlik seferberliği

İsrail'in 11 günlük yoğun bombardımanı nedeniyle hayalet kente dönen Gazze Şeridi'nde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması için seferberlik başlatıldı.

SON DAKİKA: İsrail saldırısında harabeye dönen Gazze'de temizlik seferberliği - Haberler
Gazze'de temizlik seferberliği!
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DHA

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yağdırdığı bombaların yerle bir ettiği yüzlerce binanın enkaza dönüştüğü bölge kentte yaşayan gönüllüler tarafından temizlenmeye başlandı. Kentteki yıkımın temizlenmesi için başlatılan kampanyaya Filistinli gençler de destek verdi.

Ellerinde süpürgelerle enkaz yığınını temizlemeye çalışan Filistinliler, Gazze'i eski haline döndürmek için seferber olduklarını dile getirdi. Filistinliler, enkazın temizlenmesine yönelik başlatılan çalışmaları Demirören Haber Ajansı, (DHA) muhabirine anlattı.

DÜNYAYA GAZZE MESAJI

Gazze Belediyesi tarafından başlatılan temizlik seferberliğine katılan gönüllülerden 29 yaşındaki Diana Matar, “İsrail'in saldırılarının bitiminden sonra şehrimizin güzelliğinin geri gelmesi için Gazze’nin sokaklarını temizleme kampanyasına katıldım. Dünyaya mesajımız, Gazze Şeridi’ne bakmanız. Yıkımı buradan kaldırmalıyız ki,Gazze eskisi gibi olsun” dedi.

"İŞGALE MEYDAN OKUDUĞUMUZU GÖSTERİYORUZ"

Gazze belediyesi çalışanı Yusri Mhana da, “Bugün Gazze Belediyesi, 11 gün süren İsrail saldırıları nedeniyle oluşan Gazze Şeridi’ndeki enkazı kaldırmak ve temizlemek için en büyük kampanyayı başlattı. Bugün işgalciye, geniş bir halk katılımıyla, önceden olduğu gibi ve daha iyi bir şekilde bu şehirde yaşayacağımız mesajını gönderiyoruz. Burada kalacağımıza ve önceki gibi ve daha iyi şekilde şehrimizi inşa edeceğimize dair işgale meydan okuma mesajı göndermek için bu etkinliği başlattık. Bu etkinliğe gençler, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere tüm kesimden insanların geniş katılımına tanıklık ettik. Ve katılımları için kendilerine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

"GAZZE DAHA İYİ OLACAK"

Gazze'nin İsrail saldırısı sonrası yeniden eski haline kavuşması için temizlik kampanyasına katıldığını ifade eden 19 yaşındaki Rava Ahmed ise, "Geçmişte olduğundan daha iyi bir yapılanma için çalışacağımıza dair işgalci güçlere (İsrail) mesajımızı göndermek için buradayız. Halkımız için yararlı bir şey yapmak için gönüllü olarak katıldım. Gazze daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Gönüllüler, Gazze Şeridi'nin enkazının kaldırılmasına yönelik başlatılan kampanyasının iki hafta süreceğini ifade etti.

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