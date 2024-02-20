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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi vurdu

        İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi vurdu

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada 7 Ekim'den bu yana Hava Kuvvetleri'nin tüm cephelerde 31 binden fazla hedefe hava saldırısı düzenlediği, Gazze Şeridi'nde ise 29 bin hedefi bombaladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 06:43 Güncelleme: 20.02.2024 - 06:44
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        İsrail uçakları Gazze'de 29 bin hedefi bombaladı
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        İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi savaş uçaklarıyla bombaladığını duyurdu.

        AA'nın İbranice yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu hava kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının "tüm cephelerde" 31 binden fazla hedefe hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

        Saldırıların yaklaşık 29 bininin Gazze Şeridi, 1100'ünün kuzeydeki Lübnan sınırında gerçekleştiği aktarılan açıklamada, saldırıların geri kalanının nerede düzenlendiğine dair bilgiye yer verilmedi.

        Saldırıların yaklaşık 7 bininin "ani saldırı" olduğu ve kara kuvvetlerinin talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Savaş uçaklarıyla yaklaşık 26 bin, askeri helikopterlerle yaklaşık 3 bin 800, insansız hava araçlarıyla (İHA) da yaklaşık 3 bin 800 saldırı düzenlendi." ifadesine yer verildi.

        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

        Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 399 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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        #gazze

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