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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı'dan orduya, "Filistinlileri Gazze'den tahliye etmek için hazırlık yapın" emri | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı'dan orduya, "Filistinlileri Gazze'den tahliye etmek için hazırlık yapın" emri

        İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya Gazze sakinlerinin bölgeyi terk etmelerini sağlayacak bir plan hazırlama talimatı verdi. ABD ordusunun ise Trump'ın Gazze'yi devralma planıyla ilgili herhangi bir ön bilgisinin olmadığı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:58
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        İsrail, Filistinlileri tahliye etmek için plan yapıyor
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'de yaşayan Filistin halkının bölgeden çevre ülkelere tahliye edilmesi ve ABD'nin Gazze'nin kontrolünü ele alması planını açıklamasının ardından İsrail'den ilk hamle geldi.

        İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz orduya Filistinli Gazze sakinlerinin bölgeden ayrılmasını sağlayacak bir plan hazırlama talimatı verdi.

        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı Haberi Görüntüle

        Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oraya "sahip olacaklarını" söylemişti. ABD Başkanı, Filistinlilerin Gazze'den taşınması yönündeki fikrini yineledi ve bunu geliştireceğini dile getirdi.

        ABD ordusunun planı yok

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" niyetinin ardından bölgeye girme planları yapmadığı bildirildi.

        Wall Street Journal'ın ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı'na böyle bir planın hazırlanması için resmi bir talep gelmedi.

        Savunma yetkilileri, bu fikri ilk olarak Trump'ın salı günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısı sırasında öğrendiklerine işaret ederek, "Kimse ne olduğunu bilmiyor." dedi.

        Bu arada Savunma Bakanı Pete Hegseth, Netanyahu ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Pentagon'un Gazze konusunda tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunu söylemişti.

        Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya cevaben Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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