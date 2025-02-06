İsrail Savunma Bakanı'dan orduya, "Filistinlileri Gazze'den tahliye etmek için hazırlık yapın" emri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'de yaşayan Filistin halkının bölgeden çevre ülkelere tahliye edilmesi ve ABD'nin Gazze'nin kontrolünü ele alması planını açıklamasının ardından İsrail'den ilk hamle geldi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz orduya Filistinli Gazze sakinlerinin bölgeden ayrılmasını sağlayacak bir plan hazırlama talimatı verdi.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oraya "sahip olacaklarını" söylemişti. ABD Başkanı, Filistinlilerin Gazze'den taşınması yönündeki fikrini yineledi ve bunu geliştireceğini dile getirdi.

ABD ordusunun planı yok

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" niyetinin ardından bölgeye girme planları yapmadığı bildirildi.

Wall Street Journal'ın ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı'na böyle bir planın hazırlanması için resmi bir talep gelmedi.

Savunma yetkilileri, bu fikri ilk olarak Trump'ın salı günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısı sırasında öğrendiklerine işaret ederek, "Kimse ne olduğunu bilmiyor." dedi.

Bu arada Savunma Bakanı Pete Hegseth, Netanyahu ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Pentagon'un Gazze konusunda tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunu söylemişti.

Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya cevaben Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.