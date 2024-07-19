İsrail siyasetinden Tel Aviv'deki İHA saldırısı nedeniyle hükümete eleştiri

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer (kuzeydeki) Kiryat Shimona ve (Gazze çevresindeki) Sderot'a roket atılmasını kabul edersen, Tel Aviv'e de ateş edilir. Biz algımızı değiştirebiliriz ve değiştirmeliyiz. İşte sırf bu yüzden İsrail adına kararların alındığı masada olmak için ısrar ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in, Netanyahu'dan kendisini güvenlik kabinesine almasını istediği Başbakan'ın ise bunu kabul etmediği biliniyor.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid de sosyal medyadan hükümete tepki gösterdi.

Lapid, Tel Aviv'deki İHA saldırısının "hükümetin İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamayı bilmediğinin diğer bir kanıtı olduğunu" vurgulayarak "İsrail hükümetinin bir planının olmadığını, tüm işinin halkla ilişkiler ve kendileri hakkındaki tartışmalar olduğunu" belirtti. REKLAM Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ise sosyal medya üzerinden kuzeye ve Kızıldeniz kıyısına atılan füzeleri önleyemeyenlerin "Tel Aviv'deki saldırıya şaşırmaması gerektiğini" kaydetti. Tel Aviv'deki saldırının "7 Ekim olaylarından uyanmak istemeyen hükümetin kontrol altına alma ve teslim olma siyasetinden kaynaklandığını" savunan Liberman, "Orta Doğu dünyadaki en vahşi orman. Burada başka türlü hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İsrail'de yakın dönemde birleşen muhalefet partileri Meretz-İşçi Bloku'nun lideri Yair Golan ise İHA saldırısının "hükümetin tam fiyaskosunu" ortaya koyduğunu, güvenliğin yeniden tesis edilmesi için seçimlere gidilmesi gerektiğini kaydetti. Ne olmuştu? Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı. Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

REKLAM Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu. Yemen'deki Husiler, daha önce de Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğru insansız hava aracı ve füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı. İsrail ordusu, ön soruşturması sonucunda hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiğini ancak "tehdit" olarak sınıflandırmadığını bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediğini aktarmıştı.