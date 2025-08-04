İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
İsrail askerleri, Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki yardım dağıtım noktasındaki Filistinlere ateş açtı
İsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridinde açlığa mahkum edilen Filistinliler, kısıtlı miktardaki yardıma ulaşmak üzere Gazze’deki Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki yardım dağıtım noktasına gitti.
Filistinliler, sınır kapısı üzerinden giriş yapan ve bölgede dağıtılan kısıtlı miktardaki un ve bebek mamasına ulaşabilmek için yoğunluk oluşturdu.
İsrail askerleri bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinliler bölgedeki hastanelere götürüldü.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.