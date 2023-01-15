İsrail’de hükümetin yargı planına karşı 80 bin kişi sokağa çıktı

Emily McGarvey | BBC News

Reuters

İsrail’de göreve başlayan sağcı hükümetin yargı alanında yapmayı planladığı değişikliklere karşı 80 bin kişi Tel Aviv’de sokaklara çıktı.

Başbakan Binyamin Netenyahu’nun desteklediği yasa tasarısı, Yüksek Mahkeme kararlarının Parlamento tarafından salt çoğunlukla geri çevrilmesine olanak sağlıyor.

Böylece hükümetlerin, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilme endişesi taşımadan yasa çıkarabilmesi hedefleniyor.

Bunun, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlere karşı verilecek Yüksek Mahkeme kararlarını geçersiz kılmak için kullanılması ihtimali de var.

Protestoculara göre bu tasarı, demokrasiye bir saldırı.

Bu yasayla yargının bağımsızlığının azalması, mahkemelere güvenin gerilemesi, azınlık haklarının erimesi ve yolsuzluğun artmasından endişeleniliyor.

Her ne kadar hükümet bu amaçla kullanılmayacağını söylese de, protestocular bu yasanın Netanyahu’nun devam etmekte olan yolsuzluktan yargılanmasını sonlandırmak için kullanılabileceğini de belirtiyor.

Yasaya karşı çıkanlar arasında Yüksek Mahkeme Başkanı Esther Hayat ve ülkenin başsavcısı da bulunuyor.

Yasanın kabul edilmesi durumunda yargıçların atanmasında milletvekillerinin etkisi artacak, atama komisyonlarının çoğunluğu da hükümet üyelerinden oluşacak.

Tel Aviv’deki gösterilerde kentin ana arterlerinden Ayalon otoyolundaki trafiği kesmeye çalışan protestocularla polis arasında çatışmalar yaşandı.

Reuters Tel Aviv’de polis ve protestocuların karşı karşıya geldiği anlar

Tel Aviv’in yanı sıra Kudüs ve Hayfa’da da çok sayıda kişi sokaklardaydı.

İsrail’de yeni hükümet, ülke tarihinin en sağcı ve en dinci hükümeti olarak görülüyor.

Hükümetin Aralık’ta göreve başlamasının ardından başka protestolar da düzenlenmişti. Fakat bu seferki, hepsinden daha büyüktü.

Muhalefet partileri de protestolara katılım çağrısında bulundu.

Tel Aviv’deki BBC muhabiri Samantha Granville’e konuşan ve adının kullanılmasını istemeyen bir protestocu, gözyaşları içinde soykırımdan kaçan ailesinin geldiği İsrail’in bu yasayla başka bir ülkeye dönüşecek olduğunu söyledi:

“Ailem demokratik olmayan rejimlerden, bir demokraside yaşayabilmek için buraya göçmüştü.

“Totaliter rejimlerden gelip özgürce yaşamak istediler. Bugün bunun yok oluşunu izlemek kalbimi kırıyor.”

Netanyahu’nun radikal değişiklikler yapmaya çalışacağını beklediklerini belirten protestocu, bunun bu kadar hızlı bir şekilde olmasını beklemediklerini vurguladı.

Protestoya katılan bir grup genç kızın ağızlarına ise kırmızı birer el çizilmişti. Bunu, sessiz kalmayacaklarını göstermek için yaptıklarını anlattılar.