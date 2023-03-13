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İsrail’de muhalefet liderlerinden ortak bildiri: Yasama süreci devam ederken diyalog olmaz

İsrail'de muhalefet liderleri, yasama süreci devam ettiği müddetçe, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelerle ilgili diyalog başlatmanın mümkün olmadığını belirtti.

İsrail’de muhalefet liderlerinden ortak bildiri: Yasama süreci devam ederken diyalog olmaz
AA

Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, eski Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman ve İşçi Partisi lideri Merav Michaeli konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Lapid'in Twitter hesabından paylaştığı açıklamada muhalefet liderleri, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, ülkede iki ayı aşkın süredir devam eden krizin çözümüne dair üzerinde çalıştığını söylediği öneriyi beklediklerini vurguladı.

Açıklamada, "Halkın birliği, gerçek bir diyalogla başlar. Ancak yasama süreci devam ettiği müddetçe görüşmeler aldatmacadan öteye geçemez." ifadelerine yer verildi.

Herzog önerisini sunar sunmaz bunun değerlendirmeye alınacağı belirtilen açıklamada, muhalefet liderleri söz konusu düzenlemelerin Meclisten geçmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ve Mecliste üçüncü oylamaya kadar gelinmesi durumunda da genel oturumdaki oylamaya katılmayacaklarını kaydetti.

NETANYAHU DİYALOG ÇAĞRISINI YİNELEDİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre ise Başbakan Binyamin Netanyahu, muhalefet liderlerine, yargı düzenlemeleriyle ilgili diyalog çağrısını yineledi.

Partisinin (Likud) Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Netanyahu, müzakere için hala fırsat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Herzog, daha önce birkaç kez, ülkesinin derin bir çatışmanın içinde olduğunu ve "toplumun daha fazla parçalanmaması ve anayasal bir kriz yaşanmaması" için çalıştığını belirtmişti.

Netanyahu hükümeti, 21 Şubat'ta tartışmalı yasa teklifini on binlerce göstericinin ülke genelinde gün boyu süren protestolarının gölgesinde birinci turda Meclisten geçirmişti. Yasanın geçmesi için Mecliste üç oylama yapılması gerekiyor.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail'de başta Tel Aviv olmak üzere çeşitli kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı kitlesel protestolar 10 haftayı geride bıraktı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargı paketi içinde açıkladığı maddeler, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

Fotoğraf: AP

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