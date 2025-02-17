İsrail’den dijital savaş hazırlığı : Süper bilgisayar

İsrail, askeri üstünlüğünü daha da pekiştirmek ve geleceğin savaşlarını yapay zeka destekli teknolojilerle yürütmek amacıyla devasa bir süper bilgisayar inşa ediyor.

ABD merkezli Hewlett-Packard (HP) tarafından geliştirilecek bu sistem, İsrail’in istihbarat ve askeri kabiliyetlerini ileri düzeye taşırken, bölgedeki ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

İsrail, askeri üstünlüğünü daha da pekiştirmek ve geleceğin savaşlarını yapay zeka destekli teknolojilerle yürütmek amacıyla devasa bir süper bilgisayar inşa ediyor. ABD merkezli Hewlett-Packard (HP) tarafından geliştirilecek bu sistem, İsrail’in istihbarat ve askeri kabiliyetlerini ileri düzeye taşırken, bölgedeki ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

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Savaş suçlarını daha verimli hâle getirme projesi mi?

İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü askeri operasyonları daha sofistike hale getirmek için süper bilgisayar teknolojisine büyük yatırım yapıyor. Yapay zeka destekli bu sistem, büyük veri analizi yaparak savaş alanındaki operasyonları yönetmeyi, istihbarat toplama süreçlerini hızlandırmayı ve düşman hareketlerini önceden tahmin etmeyi amaçlıyor.

HP tarafından inşa edilecek milyonlarca şekel değerindeki süper bilgisayar, İsrail ordusunun ulusal güvenlik altyapısının temel taşlarından biri olacak. Ancak, projenin altyapısını kurma ihalesinin özel bir şirkete verilmesi, İsrail içinde bile tartışmalara neden olmuş durumda. İsrail’in devlet savunma sanayi kuruluşu Rafael, projenin kendisine verilmesi gerektiğini savunarak güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulundu.

Bir İsrailli savunma sanayi yetkilisi konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Özel şirketler, devlet kontrolündeki askeri sanayinin sahip olduğu güvenlik altyapısına sahip değil. Bu tür firmalar, gelecekte başka ülkelerden projeler aldığında İsrail’in hassas askeri bilgilerini riske atabilir.”

Ancak İsrail ordusu ve HP, daha hızlı ilerlemek için bürokratik engelleri aşmak amacıyla özel bir firma seçmeyi tercih etti.

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Süper bilgisayarın asıl amacı ne?

İsrail son beş yıldır bu projeye büyük bütçeler ayırıyor. Yeni sistemin savunma, akademik araştırmalar ve özel teknoloji şirketleri tarafından kullanılacağı belirtiliyor. Ancak, asıl odak noktası askeri istihbarat ve yapay zeka tabanlı savaş yönetimi olacak.