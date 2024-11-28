İsrailli aşırı sağcı bakandan ateşkes antlaşmasına tepki

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi üyesi ve Bakanlar Kurulu'nda anlaşmaya karşı oy kullanan tek bakan olan Miras Bakanı Eliyahu, İsrail'in Maariv gazetesine ateşkes anlaşması konusunda açıklamada bulundu.

AA'nın haberine göre; ateşkes anlaşmasını "rezalet" olarak nitelendiren Eliyahu, "Anlaşma, konuşulan şartların çoğunu içermiyor. Bunlar, tampon bölge ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması." dedi.

Eliyahu, "Bu bir zafer değil. Zafer, (Lübnan'ın güneyinin) işgal ve Hizbullah'ın teslim olmasıdır. Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil. İsrail devleti, (anlaşmayı) baskı altında kabul etti." diye konuştu. "ABD'den baskı olduğunun farkındayım." diyen Eliyahu, "Umarım bir sonraki yönetim, (Donald Trump yönetimi) davranışlarımız konusunda daha rahat olacaktır." ifadesini kullandı.

Eliyahu, İsrail'in ABD'ye silah ve mühimmat bakımından bağımlı olduğunu vurgulayarak, "Elimiz ayağımız bağlı, kötü ve sağlıksız bir haldeyiz. İsrail'in kendi silahını geliştirebilmesi gerekiyor." dedi. İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI ABD Başkanı Joe Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.