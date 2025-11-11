Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli bakan istifa etti | Dış Haberler

        Ron Dermer istifa etti

        İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in istifa ettiği bildirildi. İsrail basınına göre, Dermer, istifa mektubunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 23:42 Güncelleme: 11.11.2025 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli bakan istifa etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'de aşırı sağcı koalisyon hükümetinin Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü bakanlık görevinden istifa etti.

        Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu'ya en yakın isimlerden biri olarak bilinen Stratejik İşler Bakanı Dermer, istifa mektubunu başbakana sundu.

        İstifa mektubunda "iç ve dış baskılara karşı dik durduğunu" öne sürdüğü Netanyahu’ya teşekkür eden Dermer, aşırı sağcı hükümetin hem 7 Ekim saldırısı hem de ardından iki yıl boyunca "yedi cephede yürüttükleri savaşla" hatırlanacağını belirtti.

        Dermer, göreve geldiği 2022 yılında yalnızca iki yıl bakanlık yapacağı konusunda ailesine söz verdiğini ancak bakanlık koltuğunda oturduğu süreyi iki kez uzatmak durumunda kaldığını aktardı.

        REKLAM

        İsrail'in eski Washington Büyükelçisi olarak görev yaptıktan sonra Stratejik İşler Bakanlığı'na getirilen Ron Dermer, hükümetin ABD ve bölge ülkeleriyle ilişkilerinde kilit rol üstlenirken Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakereleri yürüten heyetin başkanlığını da yapıyordu.

        The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak, hükümetten ayrılsa da Dermer'in Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi gibi bazı konularda aktif rol almaya devam edeceğini ve Netanyahu'nun özel temsilcisi olarak görev yapacağını iddia etti.

        İsrail basını, Dermer’in yerine Stratejik İşler Bakanlığı koltuğuna İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in oturacağını ileri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!