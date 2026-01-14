Habertürk
        İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

        İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir'in, bakanlığı döneminde bugüne kadar 14 kez Aksa'ya provoaktif baskınlar düzenlediği ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 00:40 Güncelleme: 14.01.2026 - 00:40
        İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın
        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi.

        Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in bugün İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı belirtildi.

        Binyamin Netanyahu'nun 2023 yılında kurduğu kaolisyon hükümetinde yer alan Ben-Gvir, bakanlığı döneminde bugüne kadar 14 kez Aksa'ya provoaktif baskınlar düzenledi.

        İsrailli aşırı sağcı Ben-Gvir, İslam ülkeleri ve uluslararası tepkilere rağmen işgal altındaki Filistin topraklarında kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor.

        İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

        Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslami kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

        HAMAS'TAN TEPKİ

        Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını, "Müslümanların kutsallarına yönelik sistematik bir politika çerçevesinde atılan provokatif bir adım" olarak nitelendirildi.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli aşırı sağcı Ben-Gvir'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü ihlallere tepki gösterildi.

        Açıklamada, "İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, Müslümanlara ait kutsal mekanları tahrip etme ve yeni bir statükoyu dayatma yönündeki sistematik politika çerçevesinde atılan provokatif bir adımdır." ifadeleri yer aldı.

        Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni baskının, İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında din ve kutsallara karşı savaşı sürdürme ısrarını ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir, Filistin halkı tüm imkanlarıyla onu savunmaya devam edecektir." denildi.

        Açıklamada ayrıca, Filistinlilerin yanı sıra İslam ülkeleri ve halklarının kutsallara yönelik ihallere karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

        "Siber dolandırıcılık" operasyonlarında 39 şüpheli tutuklandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde "siber dolandırıcılığa" yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 39unun tutuklandığını bildirdi.

