İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin bir konseri daha iptal edildi - Magazin haberleri

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin bir konseri daha iptal edildi - Magazin haberleri

Yasmin Levy'nin bir konseri daha iptal edildi Şişli Kaymakamlığı, İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanan konserini iptal etti. Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konser de daha önce iptal edilmişti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 17.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:15 facebook

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