Yasmin Levy'nin bir konseri daha iptal edildi
Şişli Kaymakamlığı, İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanan konserini iptal etti. Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konser de daha önce iptal edilmişti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Türkiye’de vereceği konserler sosyal medyada büyük tepki çekti. Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı konserin iptal edilmesini istedi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Yasmin Levy’nin, İsrail ordusunda aktif görev alan keskin nişancı Noam Zizi’yi de sosyal medyada takip ettiğine dikkat çekerek konserin iptal edilmesi çağrısında bulundu.
Artan tepkilerin ardından Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.
Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser de iptal edilmişti.