İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır ve hangi dualar okunur?

İşrak namazı diğer adıyla Duha namazı en az iki rekat olarak kılınır. Arapça karşılığı salâtü’d-duhâ olan duhâ “güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonra güneşin yükselip ışığının iyice parladığı, etrafa yayıldığı ve sıcaklığının arttığı zaman” anlamına gelir. Farzlara tabi olan ve belli bir vakte sahip olan “revatib sünnet”lerin dışında sevap kazanmak amacıyla muayyen zamanda kılınan nafile namazlardan biridir. Peki İşrak namazı nedir? Ne zaman kılınır? Kaç rekattan oluşur? Detaylar için sayfayı kaydırın…

İŞRAK NAMAZI NEDİR?

İlk olarak “İşrak namazı nedir?” sorusunu yanıtlamakta fayda vardır. İşrak veya Duha (Kuşluk) namazı güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerahet vakti çıktıktan sonra diğer bir deyişle güneşin doğuşundan yaklaşık olarak 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ey Âdemoğlu! Gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Peki İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namazı dört, sekiz ve on iki rekat olarak kılanabilir. Ancak en az iki rekat olarak kılanabileceğine dair görüşlerde vardır. İşrak namazına başlamadan önce besmele çekilir ve “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için duha namazını kılmaya” diyerek niyet edilir. Ardından tekbir alınır ve erkekler elleri göbek hizasına kadınlar ise elleri göğüs hizasında bağlayarak namaza başlar.

İşrak namazının kılınışı şu şekildedir;

1. Rekat;

• “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat işrak namazı kılmaya” diyerek niyet edilir.

• Ardından “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

• Sübhaneke okunur.

• Euzü-besmele çekilir.

• Fatiha Suresi okunur.

• Kur’an’dan bir Sure okunur.

• Rüku’ya gidilir.

• Secdeye gidilir ve doğrulur ardından tekrar Secde’ye gidilir.

2. Rekat • Ayağa kalkılır ve Kıyama durulur. • Besmele çekilir. • Fatiha Suresi okunur. • Kur’an’dan bir Sure okunur. • Rüku’ya gidilir. • Secde’ye gidilir ve doğrulup ardından tekrar Secde’ye gidilir. • Oturulur ve Ettahiyyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. • “Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır. İşrak namazı dört, sekiz ve on iki rekat olarak kılınabilir. İşrak namazının en az iki rekat olarak kılınabileceği söylenir. İşrak namazında iki rekatta bir selam vermek daha sevap olarak bilinir. Ancak dört rekatta bir de selam verilebilir. İŞRAK NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? Peki “İşrak namazı ne zaman kılınır?” İşrak veya Duha (Kuşluk) namazı güneşimn doğup ufukta beş derece yükselmesi ile kerahet vakti çıktıktan sonra yani güneş doğduktan sonra 40-50 dakika ilk kuşluk vaktinde kılınır. İŞRAK NAMAZINDA HANGİ SURELER VE DUALAR OKUNUR? Peki “İşrak namazında hangi sureler ve dualar okunur?” Bu sorunun cevabı şu şekildedir; SÜBHÂNEKE ‘Sübhânekellâhümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayruk’ Not: (vecelle senâuk kısmı sadece cenaze namazında okunur.) Fatiha Suresi 1- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn. Ettehiyyatü Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh SALLİ-BÂRİK DUÂLARI Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdüm mecîd.