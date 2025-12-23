İşsizlik maaşı açıklandı mı? 2026 Ocak ayı işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca kişinin gözü asgari ücrette yapılacak artışa çevrilmişti. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte, işsiz kalanlara ödenen işsizlik maaşının da yeniden hesaplanmasına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Peki, işsizlik maaşı açıklandı mı? 2026 Ocak işsizlik maaşı ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? İşte işsizlik maaşı hesaplamalarına ilişkin merak edilen bilgiler...
2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, yalnızca çalışanların gelirini değil, işsizlik maaşı alan vatandaşların aylık ödemelerini de etkileyecek. İşsizlik ödeneğinin, asgari ücrete bağlı olarak yeniden şekillenecek olması nedeniyle "İşsizlik maaşı kaç TL olacak?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Yeni ücretin açıklanmasıyla birlikte işsizlik maaşının sınırlarının da güncellenmesi bekleniyor. İşte son durum...
2026 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!
Yapılan yüzde 27 oranında zam ile yeni asgari ücret 28 bin 75 lira TL olarak belirlendi.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin belirlenmesiyle gözler işsizlik maaşına çevrildi. İşsizlik maaşı hakkında resmi açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.