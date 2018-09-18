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İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor?

İşsizlik maaşı ile ilgili sigortalının prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi detaylar alınacak olan işsizlik maaşının miktarını ve süresini belirliyor. Peki, işsizlik maaşı kaç ay alınıyor? İşsizlik maaşı ile ilgili tüm detaylar yazımızda...

18.09.2018 - 23:11 | Güncelleme:

Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı alabilmektedir. İşsizlik maaşının miktarı ve süresi de bir takım detaylara bağlı olarak değişiyor. Şimdi, işsizlik maaşı kaç ay alınıyor? kısaca açıklamaya çalışalım... İşsizlik maaşı ile ilgili bilinmesi gerekenler yazımızda...

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINABİLİR?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

 

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL KESİLİR?

İşsizlik maaşı bazı durumlarda geri alınabiliyor. İşte, işsizlik maaşının kesildiği durumlar;

İŞKUR tarafından teklif edilen bir işin son iş yerindeki şartları kapsamasına rağmen işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin vatandaşların işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı öğrenilen vatandaşların “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

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