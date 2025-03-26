Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Normal şartlar altında her ayın beşinde hesaplara yatan işsizlik ödeneğinin bayram öncesinde yatıp yatmayacağı merak konusu olmuştu. Yaşanan son dakika gelişmesi, "İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte 2025 mart işsizlik maaşının yatacağı tarih...
İşsizlik ve çalışma ödeneği ödeme tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı sosyal medya paylaşımıyla belli oldu. PTT aracılığıyla her ayın beşinde hesaplara yatırılan işsizlik ödeneği bayram öncesinde yatıp yatmayacağı merak edilen konular arasındaydı. Peki, "İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?" İşte İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi...
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihlerini duyurdu. Buna göre; işsizlik ve kısa çalışma ödeneği 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak.
Marta ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart'tan itibaren yapılmasına karar verildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:
"Yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecektir. Sistemde IBAN bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, IBAN bilgisi bulunmayanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleşecektir."
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?
Türkiye’de işçinin son dört aylık prime esas kazançlarının yüzde 40’ı oranında işsizlik maaşı bağlanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı, asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. Buna göre 2025 yılında aylık işsizlik ödeneği 10.402,20 TL ile 20.804,40 TL arasında veriliyor.
İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NEDİR?
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
HANGİ HALLERDE ÖDENEK KESİLİR?
İşsizlik ödeneği almakta iken;
İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,
Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.