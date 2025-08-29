İşsizlik temmuzda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 164 bin azalışla 2 milyon 828 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da 0,4 puan azalışla yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 10,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda yüzde 21,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2023 9,7 9,9 10,1 10,1 9,5 9,3 9,3 9,2 9,1 8,6 9 8,8 2024 9,1 8,6 8,8 8,5 8,4 9 8,9 8,6 8,7 8,8 8,6 8,5 2025 8,5 8,2 8 8,5 8,3 8,4 8 — — — — —

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.