İSTAC'tan spor tahkimi paneli

Türkiye’de tahkim iş dünyası için uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelere alternatif olurken, spor uyuşmazlıklarının çözümünde de tahkimin önemi artıyor. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen panelde “Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim” masaya yatırıldı. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi’nin spor uyuşmazlıklarında da çözüm adresi olduğunu vurgularken. bu yıl itibarıyla ISTAC’a gelen onlarca dava arasında 6 spor tahkimini sonuçlandırdıklarını söyledi.

Çevrimiçi ortamda düzenlenen panel GSÜ Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Elmas, GSÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Engin ve ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Başkan Akıncı şöyle konuştu:

“Ne mutlu ki artık Türkiye’de de spor dünyasını ilgilendiren sözleşmelere tahkim şartı, ISTAC şartı konulmaya başladı. Bu sene itibarıyla ISTAC’a 6 spor tahkimi geldi ve bu davaların hepsi seri tahkim olarak düzenlendi. Başka bir deyişle bu uyuşmazlıklar 3 ay içerisinde sonuçlandı. Bunun ne anlama geldiğini hukukçu meslektaşlarımız kadar iş dünyası da çok iyi bilmektedir. Çünkü mahkemelerde uyuşmazlıkların çözümü senelerce sürerken ISTAC’da spor uyuşmazlıkları 3 ay içerisinde nihai ve kesin bir şekilde çözümlenerek karara bağlandı. Bu önemli bir başarıdır. Dolayısıyla ISTAC’ın spor uyuşmazlıklarının çözümü açısından spor dünyasına büyük yararı vardır.”

Ziya Akıncı, günümüzde sponsorlarla yapılan sözleşmeler, reklam ve yayın hakları, organizatörler, spor imalat endüstrisi, sporcu menajer ve kulüplerin sözleşmeleri dikkate alındığında spor dünyasının artık büyük bir endüstri olduğunu belirtti ve şöyle devam etti;

“Doğal olarak bu sözleşmelerin bazılarında uyuşmazlıklar çıkabiliyor. En hassas olan anlaşmazlıklar ise sporcuların kulüpleri ile uyuşmazlıkları… Spor uyuşmazlıklarında zaman baskısı, bu uyuşmazlıkların süratle adil bir şekilde çözümlenmesi çok önemli… ISTAC Tahkimi ile spor camiasına hızlı yargı avantajının yanı sıra uzman hakemlerle çözüm imkânı sunuyoruz. Merkezimize gelen uyuşmazlıkların hepsinde atanan hakemler spor hukuku konusunda uzmanlaşmış hakemlerdir. Bu da kararların içerik itibarıyla kalitesini artırdığı gibi, aynı zamanda herhangi bir bilirkişi incelemesine veya gecikmeye mahal vermeksizin uzmanlar tarafından uyuşmazlığın süratle çözümlenmesine zemin yaratmaktadır. Üstelik ISTAC’da daima mahkemelerdeki harçlardan daha düşük bir bedelle uyuşmazlıkları çözmek mümkündür. Milletlerarası davalar açısından da değerlendirecek olursak, yurt dışındaki tahkim enstitüleri ile kıyasladığımızda uyuşmazlıkların ISTAC’da çok daha düşük bir maliyetle çözülebileceği ortaya çıkacaktır. Tabii son dönemlerde döviz kurlarıyla ilgili çalkantıların da bunda etkisi var, Türkiye yurt dışı ile kıyaslandığında pek çok alanda ekonomik anlamda rekabetçi hale geldi ister istemez… Yabancı unsurlu sözleşmeler için de yurt dışına gitmeye gerek yoktur. Taraflar isterse dava dili İngilizce olabilir, yabancı hakem de tercih edilebilir. ISTAC 3 dilde yargılama hizmeti vermektedir.”

Panelin moderatörlerinden Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Ural Aküzüm de sporda tahkimin önemini şöyle değerlendirdi.

“Tahkim hukukun en pür en net alanıdır. Ve uyuşmazlığın çözümü noktasında en hızlı netice alınabilecek en çabuk adalete ulaşılabilecek bir yoldur. Ben bugün bir spor kulübü yöneticisi şapkasıyla da baktığımda tahkimin bir kulübün en önemli paydaşlarından biri olan sporcularla olan uyuşmazlıkların çözümünde çok önemli bir yol olduğunu, iki tarafın da işini kolaylaştıracağını ve adaleti en hızlı şekilde tesis edeceğini düşünüyorum. Spor çok hızlı akan bir hayatın parçası ve sporcular için uyuşmazlıkların yıllarca sürmemesi, hızlı bir şekilde ve kesin olarak neticelenmesi, kesin hüküm ifade eden bir yargılama tarzı olması çok önemli. Dünyanın itibarlı tahkim merkezlerinden biri olan ISTAC, akademik ve mesleki birikimiyle Türkiye’yi merkez alan bu bölgede, bütün uyuşmazlıklar gibi spor uyuşmazlıklarında da etkin bir konuma gelecek.”

Panelin konuşmacılarından girişimci ve Hollanda kulüplerinden Fortuna Sittard Başkanı Özgür Işıtan Gün de Avrupa’da satın aldığı kulüple ilgili tahkim tecrübesini anlattı;

“Bizim de tahkime yolumuz düştü, 2018 yılında istihdam ettiğimiz teknik direktörümüz ile ilgiliydi. Kendisinin işine son verdik, tabii tahkime gitti. Çok uzun bir hazırlık dönemi yaşadık ve tahkim kurulu bizi haklı buldu. Dava CAS’a gitti ve onu da kazandık. O süreçte ben şunu gördüm; Orada gerçekten dosyanın içeriği, şikayetler ve olayların dışında, tahkimdeki hakemlerin çoğu yaşını başını almış çok tecrübeli ve spordan gelen insanlardı. Anlattığımda konu içeriğini çok iyi anladıklarını gördüm. Böyle bir tecrübe yaşamış olduk. Burada önemli olan şey hız ve uzmanlıktı. O açıdan ben tahkimi çok önemsiyorum.”

Türkiye’de spor tahkiminin çok yönlü olarak değerlendirildiği panelde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal “Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde Güncel Meseleler” konulu sunum yaptı. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Polat Kalafatoğlu da “Profesyonel Futbol Uyuşmazlıklarının Çözümünde Zorunlu ve İhtiyari Tahkimin Yeri” başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Panelin moderatörlerinden Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Engin ise, GSÜ Sürekli Eğitim Merkezi olarak ilk kez böyle bir etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. GS Kadın Basketbol Şubesi Genel Direktörü Zeynepgül Onay Ene, GS Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Gizem Güreşen, GS Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal ve GS Futbol Takımı Oyuncusu Kerem Türkoğlu da panele katılarak sporcu gözüyle tahkime yaklaşımlarını anlattılar. ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de etkinliğin finalinde panel katılımcılarına teşekkür ederken şu mesajı verdi;

“İstanbul Tahkim Merkezi olarak bir hedefimiz var, tahkime elverişli bütün alanlarda ISTAC hakkında farkındalık yaratarak tahkim uygulamasını yaygınlaştırmak ve iç tahkimi daha da güçlendirmek. Bu hedef doğrultusunda panel, seminer ve konferanslarımız devam edecek. ISTAC etkinliğini artırdıkça İstanbul’un bölgede uyuşmazlık çözüm merkezi haline geleceğine inanıyoruz.”