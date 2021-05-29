Fatih'in türbesinde anma töreni!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİSTANBUL'UN FETHİ! Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Fatih'in türbesinde anma töreni! - Haberler
ABONE OL

Fatih'in türbesinde anma töreni!

İstanbul Valiliği, fethin 568. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde anma töreni düzenledi. Fatih'in kabri başındaki törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi

İSTANBUL'UN FETHİ! Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Fatih'in türbesinde anma töreni! - Haberler
Fatih'in türbesinde anma töreni!
0:00 / 0:00
AA

İstanbul'da, Fatih Camii'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde, fethin 568'inci yıldönümü nedeniyle bir tören gerçekleştirildi.

Anma törenine, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

KURAN'I KERİM OKUNDU DUA EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre Fatih'in kabri başındaki törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. İmamoğlu, törenin ardından eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat ile akademisyen ve sanat tarihi profesörü Semavi Eyice'nin kabirlerini de ziyaret etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1 Haziran'da nereler açılacak? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Gözler kabine toplantısında!
GÜNDEM1 Haziran'da nereler açılacak?
TBMM Başkanı Şentop’un oğlu Ömer Asım, hafızlık eğitimini tamamladı
GÜNDEMŞentop’un oğlu Ömer Asım hafız oldu
29 Mayıs Cumartesi eczaneler açık mı? Hafta sonu nöbetçi eczaneler listesi (29 Mayıs)
GÜNDEM29 Mayıs Cumartesi nöbetçi eczaneler listesi
SOSYAL MEDYA GASPI! Son dakika: Sosyal medyada tanıştı! Önce darp sonra gasp! - Video Haber
GÜNDEMSosyal medyada tanıştı! Önce darp sonra gasp!
Şehirler arası seyahat yasağı var mı hafta sonu? Hafta sonu özel araçla ve otobüsle seyahat yasak mı?
GÜNDEMHafta sonu seyahat yasağı var mı?
Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran 2021'de okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
ADANA'DA AKILALMAZ OLAY! Son dakika: Patronunun anahtarını kopyaladı, kasadaki parayı çaldı! - Haberler
GÜNDEMPatronunun anahtarını kopyaladı! Sonrası akılalmaz!
Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkacak mı? Son açıklamalar
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
KPSS başvuru tarihi ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEMKPSS başvuru tarihi ne zaman?
SON DAKİKA! Kayıp olarak aranan Fatma'nın cesedi de katili de ortaya çıktı! - HABERLER
GÜNDEMFatma Öz’ün katili hakim karşısında