        Haberler Bilgi Gündem İstanbul 27 Kasım 2025 elektrik kesintisi! Hangi semtler etkilenecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul 27 Kasım elektrik kesintisi! Hangi semtler etkilenecek?

        İstanbul'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın yayımladığı duyurulara göre kent genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belli bölgelerde elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek. Kesinti yaşanacak ilçeler ve elektriklerin yeniden verileceği zaman merakla araştırılıyor. İşte AYEDAŞ sorgulama ekranı ile BEDAŞ duyuruları...

        Giriş: 27.11.2025 - 01:17 Güncelleme: 27.11.2025 - 08:01
