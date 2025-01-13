İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? MGM ve AKOM İstanbul hava durumu tahmin raporu
Türkiye, hafta sonu itibarıyla Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinden başlayarak düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile bugün 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. AKOM da İstanbul hava tahmin raporu yayımladı. Rapora göre, megakentte hafta boyunca soğuk hava etkili olacak. İstanbul'da kar yağışı bekleyenler ise ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağar mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Meteoroloji tahminleri ile 14-18 Ocak İstanbul hava durumu raporu…
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava yurda girdi. Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinden başlayarak düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile 13 il için sarı alarm verdi. İstanbul, Aydın, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Muğla, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ’da gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Öte yandan AKOM, İstanbul için hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan açıklamada, yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istenirken megakentliler "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte, MGM tahminleri ile 13-17 Ocak 2025 İstanbul hava durumu raporu...
AKOM: İZLANDA SOĞUKLARI ETKİLİ OLUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbul için hava tahmin raporu yayınladı. Rapora göre, megakentte hafta boyunca soğuk hava etkili olacak.
Raporda yer verilen açıklamada, "İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek" denildi. Ayrıca yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.
HİSSEDİLEN SICAKLIK 2 DERECE
AKOM tarafından hazırlanan 13 Ocak 2025 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Bugünkü sıcaklıklar 7°C civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık 2°C'ye kadar düştü.
19 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK
İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Perşembe gününe kadar rüzgarın kuvvetli olduğu, aralıklı sağanak yağışların devam edeceği ve sıcaklıkların 4-8°C aralığında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki yağışların devam ettiği, ancak sıcaklıkların 19 Ocak'a kadar normallerin altında kalmasının beklendiği açıklandı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? 3 İLÇEDE KAR YAĞIŞI!
Öte yandan Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Gün boyunca aralıklı yağış beklenirken yağış miktarının metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgarın Poyraz yönünden saatte 25-55 km hızla esmesi de bekleniyor.
AKOM açıklamasında yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
Baraj doluluk oranı ve deniz suyu sıcaklığı:
• Baraj doluluk oranı %42,10 seviyesinde ve toplam 366 milyon m³ su bulunuyor.
• Deniz suyu sıcaklığı ise 11°C olarak ölçüldü.
Günlük Hava Durumu:
• Sabah sıcaklık: 5°C, hissedilen: 3°C
• Öğle sıcaklık: 7°C, hissedilen: 5°C
• Akşam sıcaklık: 7°C, hissedilen: 5°C
• Gece sıcaklık: 5°C, hissedilen: 2°C
HAFTALIK İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
14 Ocak Salı: 4°C ila 7°C arasında, 5-15 kg/m² yağış.
15 Ocak Çarşamba: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.
16 Ocak Perşembe: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.
17 Ocak Cuma: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.
18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar da benzer şekilde soğuk hava ve düşük sıcaklıklarla geçecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir, Uşak, Bolu ve Düzce çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.