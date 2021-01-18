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İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak? Kar yağışı ne zaman bitecek? Valilik açıkladı

İstanbul bu sabah karlı bir havaya uyandı. İki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı İstanbul'u bembeyaza bürüdü. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Konuyla ilgili İstanbul Valisi'nden açıklama yapıldı.

İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak? Kar yağışı ne zaman bitecek? Valilik açıkladı

İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak? Kar yağışı ne zaman bitecek? Merak konusu oldu. Cumartesi akşamı başlayan kar yağışı Pazartesi günü de devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'A AKR NE ZAMANA KADAR YAĞACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da meydana gelen kar yağışının bu gece ve yarın yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YOL DURUMU - 18 OCAK 2021

Megakent güne karla uyanırken, kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası yüzde 80’i gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonu sonrası İstanbul’da kar yağışı bugün de devam etti. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kısıtlamanın ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası yüzde 80’i gördü.

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