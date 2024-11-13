İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bilecik hariç olmak üzere, bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın, güneydoğu tarafında ise pus ve yer yer sis görülecek.