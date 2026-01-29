2-3 ŞUBAT 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU

Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.

Çarşamba günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, en düşük sıcaklığın sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.