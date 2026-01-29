İstanbul'a yeniden kar geliyor: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Geçtiğimiz günlerde, birkaç günlüğüne kar yağışı alan İstanbul için yeniden kar uyarısı yapıldı. AKOM haftaya Pazartesi ve Salı günleri kar yağışı beklediklerini ve sıcaklıkların düşeceğini ifade etti. Peki, İşte 2-3 Şubat 2026 İstanbul hava durumu
Geçtiğimiz günlerde kısa süreli kar yağışının etkili olduğu İstanbul için yeni bir uyarı daha geldi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, haftaya kent genelinde yeniden kar yağışı beklendiği, hava sıcaklıklarında ise belirgin bir düşüş yaşanacağı belirtildi. İşte, İstanbul kar yağışı hakkında AKOM açıklamaları
İSTANBUL'A YENİDEN KAR GELİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı ise hafif kar yağışı beklendiğini bildirdi.
2-3 ŞUBAT 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU
Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.
Çarşamba günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, en düşük sıcaklığın sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.