        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı

        İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı geldi. Megakent için diğer bir uyarıda ocak ayında kar yağışı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti. Peki, bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Giriş: 03.12.2025 - 10:58 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:13
        İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre yurt genelinde bu hafta bulutlu hava etkisini gösterecek. İşte, güncel hava durumu raporu

        BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

        SAMSUN °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        ERZURUM °C, 6°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 7°C

        Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

        Megakent İstanbul için kritik bir kar yağışı açıklaması geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada ocak ayında kentte kar yağışı beklendiği kaydedildi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

        İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

        Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.

