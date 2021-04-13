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İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? 14 Nisan il il sahur vakitleri ve imsakiye...

11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk gününü bugün yaşadık. İslam aleminin merakla beklediği Ramazan'ın ilk iftarı sonrası sahur vaktine ilişkin aramalar iyice arttı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İşte 14 Nisan il il sahur vakitleri...

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? 14 Nisan il il sahur vakitleri ve imsakiye...

İlk sahur ne zaman 2021? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Sorusu merak ediliyor. İslam dininde 11 Ayın Sultanı kabul edilen Ramazan ayına günler kala oruç ibadetini eda edecek vatandaşlarımız 'İlk sahur ne zaman' Sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 imsakiyesinde il il sahur saatleri yer alıyor. Peki, İlk sahura ne zaman kalkılacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır sahur (imsak) vakti

14 NİSAN SAHUR SAHUR SAAT KAÇTA?

İL İL 2021 İMSAK SAATİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)

Ramazan ayına yaklaşılmasıyla ilk sahurun kaçta olacağı merak ediliyor. 13 Nisan 2021 Salı Ramazan ayı başladı.

13 Nisan salıyı 14 Nisan çarşambaya bağlayan gece İstanbul'da 04:48, Ankara'da 04:36'da, İzmir'de 05:03'de olarak belirlendi. Diğer illerin imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz...

İL İL İMSAK SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

SAHUR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Sahurda, oruca başlarken edilen dua sevap kazandırır. Müslümanlar, Hz. Muhammed'in de ettiği gibi imsak vaktinde şu duayı edebilirler: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…”

EZAN BİTENE KADAR YEMEK YENİLEBİLİR Mİ?

İftar ezanı okunduğu sırada oruç bozulabilir. Ezan okunmaya başlandığı anda dua edilir ve oruç açılabilir. Aynı şekilde imsak vaktinde de ezan okunduğu sırada son lokma, son yudum su gibi besinler tüketilebilir. Ancak imsak ezanının son anına kadar yeme-içme yapmak tavsiye edilmemektedir.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç tutacak kimsenin ilk başta oruca niyet etmesi gerekmektedir. Oruca "Niyet ettim Allah rızası için, bugünkü Ramazan orucumu tutmaya" şeklinde niyet edilir. Aynı zamanda bu niyet sözünü dil ile söylemeyip kalpten geçirmek de yeterlidir. Oruç tutmak için sahura kalkan kişi niyet etmeyi unutsa da, oruç için sahura kalktığı için fiilen niyet etmiş olur. Oruç, tan yerinin ağırmasıyla başlamaktadır. Yani imsak vaktinin sonlanmasıyla oruç ibadeti başlamış olur. Oruca niyet eden bir kişi, imsak vaktinden itibaren yeme ve içmeyi kesmeli, orucu bozan durumlardan kaçınmalıdır. Akşam olup güneş battığında, orucun bozulmasını sağlayan yasaklardan biri işlenerek oruç tamamlanmaktadır.

ÇOCUKLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Henüz ergenlik çağına erişmemiş olan çocuklar için oruç ibadeti farz değildir. Ergenlik çağına girmeyen çocuklara oruç ibadeti muaftır. Ancak, bir çocuk eğer oruç tutmaya heves ediyorsa; kalkabiliyor ise sahura kalkarak oruç için yemek yemesi gerekmektedir. Aynı zamanda çocuklar büyüyene ve gelişene kadar oruçluyken öğle saatlerinde yemek yemelerinde bir sakınca yoktur. Normal şartlarda 4-5 öğün yemek yiyen bir çocuğun, "çocuk orucu" tutarken 2-3 öğün yemek yemesi orucun hissiyatını yaşamasını sağlar ve böylece çocuk, oruç gibi dini bir ibadetin ne anlama geldiğini öğrenebilir.

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