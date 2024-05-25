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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Bağcılar kamyonet işçi servisine çarptı! Yaralılar var!

        İstanbul'da kamyonet işçi servisine çarptı! Yaralılar var!

        İstanbul Bağcılar'da, O-3 bağlantı yolunda işçi servisine arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:02 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:38
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        İstanbul'da kamyonet işçi servisine çarptı! Yaralılar var!
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        İstanbul'da kaza, O-3 Otogar Bağlantı yolu Mahmutbey istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, servis minibüsü şoförü işçi almak için Yüzyıl Köprüsü mevkiinde durdu.

        İŞÇİ SERVİSİNE ARKADAN ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre arkasından gelen kamyonet, işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bariyerleri ezdikten sonra devrildi.

        KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

        Kaza nedeniyle işçi servisinde bulunan 4 kişi ve kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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        1 ŞERİT KAPANDI KUYRUK OLUŞTU

        Kaza nedeniyle Mahmutbey istikametine 1 şerit kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ve belediye ekiplerinin kazaya karışan araçları olay yerinde kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        "BİZDE 3 YARALI VAR"

        İşçi Servisinde bulunan Şuayip Demir, ’’Her zamanki beklediğimiz yerde bir abimizi bekliyorduk. Aracın içerisinde oturuyorduk, bir anda arkadan bir araç geldi. Çarpmanın etkisi ile öne doğru gittim. Sonra kamyoneti gördüm. Bizde 3 yaralı vardı, ciddi durumları yok’’ diye konuştu.

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        #istanbul
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