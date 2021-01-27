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İstanbul baraj doluluk oranı ne? 27 Ocak 2021 baraj doluluk oranı İSKİ

İstanbulluların gündeminde barajların doluluk oranları ve kuraklık var. İklim değişikliğinin iyice etkisini göstermeye başladığı 2021 senesinde barajların doluluk oranının yüzde 19'a kadar düşmesi İstanbulluları korkuttu. Yağışların azalması sebebiyle etkisini göstermeye başlayan su sorunu İstabul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? 27 Ocak 2021 baraj doluluk oranı İSKİ

İstanbul baraj doluluk oranı ne? 27 Ocak 2021 baraj doluluk oranı İSKİ

2021 kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar görünür hale getirdi. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? 27 Ocak 2021 baraj doluluk oranı İSKİ

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde %34,22'ye yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde %34,22'ye yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 55,13 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

17 Ocak: Yüzde 29,48

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak Yüzde 31,89

24 Ocak Yüzde 32,38

25 Ocak Yüzde 32,78

26 Ocak Yüzde 33,37

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

27 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 37,04
Pabuçdere Yüzde 10,87
Sazlıdere Yüzde 13,73
Büyükçekmece Yüzde 34,48
Alibeyköy Yüzde 44,21
Terkos Yüzde 34,83
Kazandere Yüzde 36,14
Elmalı Yüzde 38,58
Darlık Yüzde 51,57
Istrancalar Yüzde 50,59

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