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İstanbul baraj doluluk oranları 20 Ocak 2021! Baraj doluluk oranı son durum nedir?

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ocak ayına gelmemize rağmen yağışların az olması barajlarda da tehlike çanları çalmaya başladı. İSKİ İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul baraj doluluk oranları 20 Ocak 2021! Baraj doluluk oranı son durum nedir?

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Hafta sonu gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 30,77'ye yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 30,77'ye yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 11 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 53,47 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

15 Ocak: Yüzde 28,03

16 Ocak: Yüzde 28,66

17 Ocak: Yüzde 29,48

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

20 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli 29,12
PabuçderePabuçdere 15,02
SazlıdereSazlıdere 11,68
Büyükçekmece 30,94
AlibeyAlibey 42,09
TerkosTerkos 32,13
KazandereKazandere 36,21
Elmalı 33,81
Darlık 49,48
IstrancalarIstrancalar 69,58

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