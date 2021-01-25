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İstanbul baraj doluluk oranları: Barajlar doluyor! İşte İstanbul baraj doluluk oranı 25 Ocak 2021

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranları son aylarda tehlikeli seviyelere düştü. Fakat geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı baraj seviyelerinde artışa neden oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları 2021 ne kadar? İşte İstanbul baraj doluluk oranı güncel İSKİ verileri

İstanbul baraj doluluk oranları: Barajlar doluyor! İşte İstanbul baraj doluluk oranı 25 Ocak 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 32,78'a yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 32,78'a yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 52,02 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

15 Ocak: Yüzde 28,03

16 Ocak: Yüzde 28,66

17 Ocak: Yüzde 29,48

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

23 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 35,25
Pabuçdere Yüzde 11,50
Sazlıdere Yüzde 12,89
Büyükçekmece Yüzde 31,95
Alibeyköy Yüzde 43,03
Terkos Yüzde 32,72
Kazandere Yüzde 35,40
Elmalı Yüzde 36,72
Darlık Yüzde 51,35
Istrancalar Yüzde 54,03

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