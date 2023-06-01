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İstanbul Behçet Necatigil'le buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'İstanbul Şiirle Buluşuyor' başlığıyla düzenlediği etkinliklerde, Haziran ayında Behçet Necatigil’i konuk ediyor. Yıldıray Şahinler’in Behçet Necatigil’in şiirlerinden yola çıkarak oyunlaştırdığı 'Şimdi Değil Sonra', 4 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Müze Gazhane Meydan Sahne’de seyirciyle buluşacak.

İstanbul Behçet Necatigil'le buluşuyor
HABERTURK.COM


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, sezon başından itibaren sürdürdüğü 'İstanbul Şiirle' Buluşuyor başlıklı etkinliklere, Modern Türk şiirinin önde gelen isimlerinden olan ve 'Evler Şairi' olarak tanınan Behçet Necatigil’in şiirlerinden Yıldıray Şahinler’in uyarladığı ve yönettiği 'Şimdi Değil Sonra' başlıklı gösteriyle devam ediyor.

Behçet Necatigil’in, babasının Kabataş Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olduğunu ifade eden Yıldıray Şahinler, bu gösterinin kendi dünyasındaki anlam katmanlarını şöyle anlatıyor: “Ortamlarda şiir parlatan biri değilim. Hiç olmadım. Hatta şiirsever bile sayılmam. İşin doğrusu bu. Ben tiyatroda söz insanı olamadım hiç. Aksiyon insanıyım. Ne söylendiğiyle değil ne olup bittiği ile ilgilenirim. Sözlerin ardında ve çevresinde ne yattığıyla. Benden bir şiir dinletisi istendiğinde önce şaşırdım bu yüzden. Fakat sahneye taşımamız istenen şair Behçet Necatigil’di. Babamın Kabataş Lisesi’nden edebiyat öğretmeni. Üstelik hocam Yıldız Kenter’in hayran olduğu şair. Konservatuarda şiirlerini bize sürekli çalıştırırdı. Şiirlerinde gizli bir hayat vardı hep. İşte orada yakalandım. O gizli hayatlar, bu oyunda babamın ve onun edebiyat öğretmeninin hayatlarıyla buluşup hayalimde oluşan bir başka hayata dönüşecekti. Biraz onlar, biraz değil. Böylece çıktık yola ve bir şiir dinletisi değil, bir kısa oyun çıktı ortaya. Bu oyun tamamen onun şiirlerinden oluşuyor. Fakat anlattığımız hikâye Behçet Necatigil’in hayat hikâyesi değil. Onun şiirlerinde yaşayan bir adamın hikâyesi. Belki sizin de tanıdığınız biri. Ben tanıyor gibiyim… tam adını buluyorum sanki… ama… solgun bir gül oluyor dokununca.”

İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları Levent Üzümcü, Ceren Kaçar ve Cihat Faruk Sevindik’in rol aldığı gösterinin sahne ve kostüm tasarımı Ahsen Nur Yaman’a, ışık tasarımı Osman Aktan’a, efekt tasarımı Metin Taşkıran ve Caner Özdemir’e ait.

'Şimdi Değil Sonra' isimli gösteri, Müze Gazhane Meydan Sahne’de 4 Haziran Pazar günü saat 18.00’de seyirciyle buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek olan gösterinin davetiyeleri, 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları gişelerinden, 11.15’te web sitesinden ve cep uygulamasından alınabilecek.

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