Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

'İstanbul Cazının Üç Kuşağı' Cez Festivali'nde

İstanbul Caz Festivali, 19 Temmuz'da, İmer Demirer, Can Kozlu, Ali Perret, Selen Gülün Blue Band ve İpek Göztepe Quintet gibi farklı kuşaklardan başarılı müzisyenleri 'İstanbul Cazının Üç Kuşağı' başlıklı konserde aynı sahnede buluşturacak.

'İstanbul Cazının Üç Kuşağı' Cez Festivali'nde
HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 30. İstanbul Caz Festivali, Temmuz ayında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival 19 Temmuz’da kapanışını çok özel bir konserle yapıyor.
Festival 30. yılının son konserinde, şehrin müziğini ve farklı kuşaklarıyla “İstanbul cazı”nı kutlayacak. Selen Gülün’ün müzik direktörlüğündeki konser, İmer Demirer, Can Kozlu, Ali Perret, Selen Gülün Blue Band ve İpek Göztepe Quintet gibi farklı kuşaklardan başarılı müzisyenleri aynı sahnede buluşturacak.

Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığı desteğiyle gerçekleştirilecek “İstanbul Cazının Üç Kuşağı”, 19 Temmuz Çarşamba günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.
İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli caz okullarından birinin kurucusu olarak bugüne kadar pek çok farklı kuşağı yetiştiren Can Kozlu’ya festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu gecede takdim edilecek.

Farklı kuşaklardan sanatçılar aynı sahnede buluşuyor

Selen G&uuml;l&uuml;n
Selen Gülün

Müzik direktörlüğünü ve takdimini Selen Gülün’ün yapacağı bu özel gecenin açılışını, Nardis Genç Caz Vokal Yarışması ve Genç Caz gibi etkinliklerde kendini gösteren 1997 doğumlu caz vokalisti İpek Göztepe’nin beşlisi yapacak. Göztepe’ye yine genç kuşaktan Engin Özşahin, Eren Turgut, Mehmet Ali Şimaylı gibi başarılı isimler eşlik edecek.

İpek G&ouml;ztepe
İpek Göztepe

Gecenin devamında aynı isimle 2022’de yayımladıkları albümle büyük beğeni toplayan Selen Gülün Blue Band sahnede olacak. Besteci ve piyanist Gülün’ün orkestra için yazdığı müzikleri birlikte seslendireceği bu kadroda, her biri caz sahnemizin en başarılı isimleri arasında sayılan Engin Recepoğulları, Serhan Erkol, Barış Ertürk, Bulut Gülen, Halil İbrahim Işık, Barış Doğukan Yazıcı, Ozan Musluoğlu ve Berke Özgümüş yer alıyor.

Selen G&uuml;l&uuml;n Blue Band
Selen Gülün Blue Band

Gecenin sonunda ise İstanbul ve Türkiye’de caza büyük katkıda bulunmuş öncü isimlerden oluşan İmer Demirer Trio sahneye çıkacak. Trompetçi Demirer’e davulda festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Can Kozlu’nun eşlik edeceği bu ekibe, bazı parçalarda önemli caz piyanistimiz Ali Perret de konuk olacak.

Ali Perret
Ali Perret


“İstanbul Cazının Üç Kuşağı” konserinin biletleri passo.com.tr, ile İKSV ana gişede satışa çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Heritage İstanbul 3 Mayıs'ta başlayacak
KÜLTÜR-SANAT Heritage İstanbul 3 Mayıs'ta başlayacak
42. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu
Şatonun Altından güç hırsına uzanan alaycı bir kahkaha
KÜLTÜR-SANAT Şatonun Altından güç hırsına uzanan alaycı bir ...
İş Sanat'tan ara tatil ve bayramda ücretsiz atölyeler
KÜLTÜR-SANAT Ara tatil ve bayramda ücretsiz atölyeler
İş Sanat'tan Zeki Faik İzer sergisi
KÜLTÜR-SANAT İş Sanat'tan Zeki Faik İzer sergisi
Orphe Çoksesli Koro'dan İzmir'de renkli konser
KÜLTÜR-SANAT İzmir'de Orphe Çoksesli Koro rüzgarı
Broadway'in Operadaki Hayalet müzikali 35 yıl sonra perde kapattı
KÜLTÜR-SANAT Broadway'de bir devir kapandı... 35 yıl sonra perde ...
Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
KÜLTÜR-SANAT 'Sait Faik Hikâye Armağanı' adayları
Mehmet Günyeli'den 'Kader Denizi' sergisi
KÜLTÜR-SANAT Mehmet Günyeli'den 'Kader Denizi' sergisi
Köprüde Buluşmalar'da ödüller açıklandı
KÜLTÜR-SANAT Köprüde Buluşmalar'da ödüller açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.