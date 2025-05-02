İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kaldırıldı İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Şişli'deki Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki Taksim ile İstiklal Caddesi çevresindeki yollar, yapılan değerlendirmenin ardından yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.05.2025 - 00:37 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:38 facebook

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