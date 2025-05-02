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        Haberler Gündem İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kaldırıldı

        İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kaldırıldı

        İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Şişli'deki Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki Taksim ile İstiklal Caddesi çevresindeki yollar, yapılan değerlendirmenin ardından yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 00:37 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:38
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        İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kaldırıldı
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        İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılmıştı.

        DHA'nın haberine göre; bölgedeki hareketliliğin sona ermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki yolları araç ve yaya trafiğine açtı.

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        #istanbul valiliği
        #haberler
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