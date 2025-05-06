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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 10 saat su kesintisi yaşanacak: 3 semt ve 21 mahalle etkilenecek 7 Mayıs 2025 İSKİ Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi su kesintisi

        İstanbul'da 10 saat su kesintisi yaşanacak: 3 semt ve 21 mahalle etkilenecek

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle, İstanbul'un bazı semtlerindeki mahallelerde 10 saatlik bir su kesintisi yapılacağını açıkladı. İşte, 7 Mayıs 2025 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak semt ve mahalleler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:39
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        İSKİ, 7 Mayıs Çarşamba günü bazı semtlerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 10 saat sürmesi beklenen kesinti üç semtin bazı mahallerini etkileyecek. Saat 20.00'de başlayacak su kesintisinden 21 mahallenin etkilenmesi bekleniyor. İşte, 7 Mayıs 2025 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak semt ve mahalleler...

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        İSTANBUL'DA HANGİ SEMTLERDE SULAR KESİLECEK?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerinde yarın (7 Mayıs) saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

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        HANGİ MAHALLERDE SULAR KESİLECEK?

        Çalışmalar nedeniyle yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:

        Gaziosmanpaşa ilçesinde;

        Bağlarbaşı,

        Şemsipaşa,

        Hürriyet,

        Fevzi Çakmak,

        Kazım Karabekir,

        Yeni Mahalle,

        Karayolları,

        Mevlana,

        Barbaros Hayrettin Paşa ve

        Karadeniz Mahalleleri.

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        Eyüpsultan ilçesinde

        Esentepe,

        Sakarya,

        Karadolap,

        Alibeyköy,

        Yeşilpınar,

        Akşemsettin

        Çırçır Mahalleleri.

        Sultangazi ilçesinde;

        75. Yıl,

        Yunus Emre

        Zübeyde Hanım Mahalleleri.

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        İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

        İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.

        İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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