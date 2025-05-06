İstanbul'da 10 saat su kesintisi yaşanacak: 3 semt ve 21 mahalle etkilenecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle, İstanbul'un bazı semtlerindeki mahallelerde 10 saatlik bir su kesintisi yapılacağını açıkladı. İşte, 7 Mayıs 2025 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak semt ve mahalleler...
İSKİ, 7 Mayıs Çarşamba günü bazı semtlerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 10 saat sürmesi beklenen kesinti üç semtin bazı mahallerini etkileyecek. Saat 20.00'de başlayacak su kesintisinden 21 mahallenin etkilenmesi bekleniyor. İşte, 7 Mayıs 2025 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak semt ve mahalleler...
İSTANBUL'DA HANGİ SEMTLERDE SULAR KESİLECEK?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerinde yarın (7 Mayıs) saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.
HANGİ MAHALLERDE SULAR KESİLECEK?
Çalışmalar nedeniyle yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:
Gaziosmanpaşa ilçesinde;
Bağlarbaşı,
Şemsipaşa,
Hürriyet,
Fevzi Çakmak,
Kazım Karabekir,
Yeni Mahalle,
Karayolları,
Mevlana,
Barbaros Hayrettin Paşa ve
Karadeniz Mahalleleri.
Eyüpsultan ilçesinde
Esentepe,
Sakarya,
Karadolap,
Alibeyköy,
Yeşilpınar,
Akşemsettin
Çırçır Mahalleleri.
Sultangazi ilçesinde;
75. Yıl,
Yunus Emre
Zübeyde Hanım Mahalleleri.
İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI
İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.