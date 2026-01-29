İstanbul'da 10 saate varan kesinti! Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 30 Ocak Cuma günü çeşitli ilçelerde 10 saate varan elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi detayları...
Giriş: 29.01.2026 - 22:51 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:54
1
Elektrik kesintisi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ocak Cuma günü İstanbul'da 10 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 30 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...
