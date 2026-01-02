Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 2 Ocak Cuma günü planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağını duyurdu. Gün boyunca bazı ilçelerde çalışmalar nedeniyle uzun süreli kesintiler yaşanacağı belirtilirken, etkilenecek mahalleler ve enerji verilecek saatler kurumun günlük duyuru listesinde paylaşıldı. İstanbul’da elektriklerin ne zaman kesileceğini ve yeniden sağlanacağını merak edenler için işte detaylar…