        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 10 saatlik kesinti: BEDAŞ 2 Ocak 2026 Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 10 saatlik kesinti! 2 Ocak Cuma günü elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da elektrik kesintisi araştırmaları hız kazandı. BEDAŞ'ın yayımladığı plana göre 2 Ocak Cuma günü, Avrupa Yakası'nın farklı noktalarında bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yapılacak. Kesintilerin süresi ve kapsamı ilçe ilçe açıklanırken, vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Ocak Cuma tarihli elektrik kesintisi programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 00:59 Güncelleme: 02.01.2026 - 07:37
        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 2 Ocak Cuma günü planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağını duyurdu. Gün boyunca bazı ilçelerde çalışmalar nedeniyle uzun süreli kesintiler yaşanacağı belirtilirken, etkilenecek mahalleler ve enerji verilecek saatler kurumun günlük duyuru listesinde paylaşıldı. İstanbul’da elektriklerin ne zaman kesileceğini ve yeniden sağlanacağını merak edenler için işte detaylar…

