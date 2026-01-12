İstanbul'da bugün okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı İstanbul'da okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 12 Ocak Pazartesi günü tatil ilan edilmesinin ardından bu kez gözler 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, İstanbul Valiliği'nden gelecek olası açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, İstanbul'da bugün okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar...
İstanbul’da kış koşullarının sertleşmesiyle birlikte kar yağışı ve buzlanma riski günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sürerken, resmi tatil kararı için gözler Valilikten yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte merak edilenler...
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberi şu şekilde:
"İSTANBUL'UN KUZEYİNDE KAR GEÇİŞİ OLABİLİR"
Marmara bölgesindeki kar yağışları ise Kırklareli, Tekirdağ çevresinde kuvvetli gerçekleşirken, İstanbul sadece yüksek kesimlerinde beyaz örtü görebiliyor. Gelecek saatlerde ve Salı gün içerisinde şehrin kuzey kesimlerinde kar geçişleri görülebilir.
"YAĞIŞIN YAĞMUR OLARAK İNMESİNE NEDEN OLUYOR"
Fakat şehrin yollarını olumsuz etkileyecek bir kar yağışı özellikle güney ilçelerde ve kıyı semtlerde beklenmiyor. Anadolu yakasının iç kesimlerinde ise yine ilk beklentiden az miktarda kar yağışı, pazartesi gecesine dek aralıklarla sürecek. İstanbul çevresindeki hava sıcaklıkları yağışların büyük oranda yağmur olarak inmesine yol açarken, kar yağışlarının kuvvetli kısmı hava sıcaklığının daha düşük olduğu Tekirdağ yönünde gerçekleşti.
"İSTANBUL'DA ÖRTÜ YAPMAYAN KAR GEÇİŞİ GÖRÜLEBİLİR"
İstanbul için salı ve çarşamba günleri de yerde örtü yapma durumu olmayan kar geçişleri görülebilir. Salı sabahı hava sıcaklığı şehrin iç kesimlerinde -3°C, kıyılarda 2°C seviyesinde olacak, gün içerisinde de hava pek ısınmıyor, hissedilenler 3-4°C’lerde kalacak. Marmara Bölgesi ve İstanbul bu hafta sonunu da soğuk ve yer yer yağışlı geçirebilir, fakat salı-cuma arası (kar geçişleri dışında) hava parçalı bulutlu ve güneşli kalacak.
İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.
İstanbul Valiliği tarafından 13 Ocak Salı günü okulların tatil edileyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.