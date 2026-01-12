"İSTANBUL'DA ÖRTÜ YAPMAYAN KAR GEÇİŞİ GÖRÜLEBİLİR"

İstanbul için salı ve çarşamba günleri de yerde örtü yapma durumu olmayan kar geçişleri görülebilir. Salı sabahı hava sıcaklığı şehrin iç kesimlerinde -3°C, kıyılarda 2°C seviyesinde olacak, gün içerisinde de hava pek ısınmıyor, hissedilenler 3-4°C’lerde kalacak. Marmara Bölgesi ve İstanbul bu hafta sonunu da soğuk ve yer yer yağışlı geçirebilir, fakat salı-cuma arası (kar geçişleri dışında) hava parçalı bulutlu ve güneşli kalacak.