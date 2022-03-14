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İstanbul'da 14 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi? MGM'den son dakika açıklama geldi!

İstanbul'da 14 Mart Pazartesi günü yani bugün okullar tatil mi? İstanbul il genelinde beklenen Aybar kar fırtınası Cumartesi akşamı şiddetini artırdı. Dün öğle saatlerine kadar süren kar etkisini akşam saatlerinde yitirdi. Öte yandan Meteoroloji'den Pazartesi bugün için de kar uyarısı geldi. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte merak edilen sorularla ilgili son dakika gelimeleri...

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    İstanbul'da 14 Mart Pazartesi (BUGÜN) okullar tatil edildi mi? MGM'den son dakika açıklaması! Bugün okullar var mı, Vali Yerlikaya açıkladı mı? İstanbul okul açık mı, kapalı mı

    İstanbul'da beklenen kar yağışı (Aybar kar fırtınası) Cumartesi akşamı şiddetini artırdı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmişti. Peki, 14 Mart bugün yani haftanın ilk günü İstanbul'da okullar tatil mi? Mteoroloji'den gelen son dakika tahminleri sonrasında öğrenci ve veliler merak içerisinde "14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. işte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...
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    İstanbul'da 14 Mart Pazartesi (BUGÜN) okullar tatil edildi mi? MGM'den son dakika açıklaması! Bugün okullar var mı, Vali Yerlikaya açıkladı mı? İstanbul okul açık mı, kapalı mı

    METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA TAHMİN

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlere göre İstanbul'da Pazartesi günü de kar yağışlı havanın yer yer de olsa etkili olması kar yağışının Salı günü etkisini tamamen kaybetmesi bekleniyor. 
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    İstanbul'da 14 Mart Pazartesi (BUGÜN) okullar tatil edildi mi? MGM'den son dakika açıklaması! Bugün okullar var mı, Vali Yerlikaya açıkladı mı? İstanbul okul açık mı, kapalı mı

    Yapılan bu tahminlerin ardından gözler İstanbul Vaviliği tarafından yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi. Hatırlanacağı gibi yapılan son açıklamada okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edileceği belirtilmiş pazartesi günü için ekstra bir karar açıklanmamıştı.
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    İstanbul'da 14 Mart Pazartesi (BUGÜN) okullar tatil edildi mi? MGM'den son dakika açıklaması! Bugün okullar var mı, Vali Yerlikaya açıkladı mı? İstanbul okul açık mı, kapalı mı

    İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

    Henüz İstanbul'da 14 Mart Pazartesi yani bugün okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Olası bir açıklama halinde tatil haberini en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.

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