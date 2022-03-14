Yapılan bu tahminlerin ardından gözler İstanbul Vaviliği tarafından yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi. Hatırlanacağı gibi yapılan son açıklamada okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edileceği belirtilmiş pazartesi günü için ekstra bir karar açıklanmamıştı.