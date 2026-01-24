Habertürk
        İstanbul'da 16 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurusu ile 24 Ocak Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

        BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 16 ilçede elektrik kesintisi! 24 Ocak elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da 24 Ocak Cumartesi günü 16 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Böylelikle kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta kesilecek? İşte 24 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 01:23 Güncelleme: 24.01.2026 - 01:23
        BEDA, 24 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da 16 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da mahalle mahalle hangi aralıklarda elektriklerin kesileceği belli oldu. Peki, 24 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler 16 ilçede etkili olacak.

        KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

        Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Başakşehir

        Bayrampaşa

        Beylikdüzü

        Büyükçekmece

        Esenler

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Kağıthane

        Sarıyer

        Sultangazi

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

