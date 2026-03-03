Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 25 ilçede büyük elektrik kesintisi! 4 Mart Çarşamba İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 25 ilçede elektrik kesintisi! 4 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Mart Çarşamba günü İstanbul'da 25 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 4 Mart Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 23:44 Güncelleme:
