İstanbul'da 25 ilçede elektrik kesintisi! 4 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Mart Çarşamba günü İstanbul'da 25 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 4 Mart Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...
Giriş: 03.03.2026 - 23:44
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 4 Mart Çarşamba günü 25 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
