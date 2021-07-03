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İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ'den son dakika açıklama: 3 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 3 Temmuz 2021 su kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaştı. Vatandaşlar '3 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 3 Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ'den son dakika açıklama: 3 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 3 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

3 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.07.2021 08:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.07.2021 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Zuhuratbaba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.07.2021 10:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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