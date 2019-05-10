Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekana göre değişiklik gösteriyor.



İftar menüleri, İstanbul'un birinci sınıf restoranlarında 100 ila 225 TL arasında değişirken, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lezzetleri müşterileriyle buluşturan 5 yıldızlı otellerde ise 89 liradan başlayıp 410 liraya dayanıyor. Evde yapılan iftar ise daha uygun fiyata mal olabiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, otellerin iftarlara çok özel olarak hazırlandığını belirterek, genelde şirketlerin iftarlarına, aile yemeklerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Eresin, ramazanda otellere gelen ziyaretçi sayısının oldukça yoğun olduğunu ifade ederek, "Maliyetleri aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Otellerde alınan iftar menüleri herhangi bir restoranda alınacak iftar menülerinden daha hesaplı çıkıyor. Eskiden insanlarımız 'otellerde iftar çok pahalı gidemeyiz' diye bakardı. Bizim yegane tavsiyemiz otellerin de iftar menülerini takip etsinler. Müşterilerimiz daha hesaplı ve geniş menülerin farkına varsınlar istiyoruz." diye konuştu.

OTELLERDE İFTAR 89 LİRADAN BAŞLIYOR

Ramazan ayına uygun şekilde menülerde düzenlemelere giden İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerde iftar fiyatı 89 liradan başlıyor.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da Tuğra Restoran’da iftar menüsü ramazan boyunca, şerbetler, meyve suları, çay, kahve ve KDV dahil kişi başı 410 TL oluyor. Laledan Restoran’da ise açık büfe iftar lezzetleri ramazan boyunca, meyve suları, çay, kahve ve KDV dahil kişi başı 320 TL'den satışa sunuluyor.

Wyndham Grand Kalamış’ta sevdikleriyle iftar sofrasında buluşmak isteyenler için fiyatlar kişi başı açık büfe 125 TL'den sunulurken, fix menü ise 150 TL ile 160 TL arasında değişiyor. Menüde, klasik iftariye tabakları yerine Mezopotamya ve Akdeniz’e ait iştah açıcı otlar, zeytinyağlılar, soğuk şerbetler ve dondurma sunumları ilave edilerek, yaz ayında ferah bir iftar yapabilmeyi sağlıyor. İftarda Osmanlı dönemine ait şerbetlerden et yemeklerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor.

Divan İstanbul’un içinde yer alan Divan Pub’da iftar sofraları fasıl eşliğinde yapılıyor. Açık büfe olarak servis edilen iftar menüsü kişi başı 189 TL'den sunuluyor.

Elite World Hotels İstanbul ramazan ayı süresince Türk ve Osmanlı mutfağının seçkin lezzetlerini, tasavvuf müziği eşliğinde özel set menü olarak misafirlerinin beğenisine sunuyor. İftar lezzetleri için kişi başı 89 TL artı KDV'den başlayıp, 149 TL artı KDV'ye kadar set menü alternatifleri bulunuyor.

Hilton İstanbul Bosphorus'ta ise iftar fiyatı açık büfe kişi başı 165 TL olurken, fiyata içecekler de dahil olarak sunuluyor. Ayrıca limitsiz çay ve kahve imkanı da bulunuyor.

BİRİNCİ SINIF RESTORANLARDA İFTAR

İstanbul'un birinci sınıf restoranları da 5 yıldızlı otellerdeki gibi geleneksel lezzetleri, fasıl eşliğinde açık büfe ve alakart olarak misafirlerine ramazan boyunca sunuyor.

Geleneksel iftariyeliklerin yanı sıra çeşitli sıcak ve soğuk başlangıçlar, ana yemekler ve ramazana özel tatlılardan oluşan iftar menüleri kişi başı 100 TL'den başlayıp 200 TL'yi aşıyor.

Kişi başı iftar menüsü Kızkulesi restoranda 225 TL olurken, Üsküdar Salacak ile Kızkulesi ulaşımı için saat 19.45 ila 23.45 arasında ring seferi sunulacak.

Feriye lokantasında kişi başı iftar 215 lira iken yüzde 10 servis ücreti de alınıyor. İftar fiyatları kişi başı Florya'daki Şazeli'de 165 lira, Hacı Abdullah'ta 100-130 lira, Kaşıbeyaz Florya ve Akvaryum'da 165 TL olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde ise iftariye tabağı, bal-kaymak tabağı, çorba, ara sıcak, ana yemek, salata, tatlı ve içeceklerden oluşan fiks menü fiyatı, 40 TL'den sunuluyor. 250 kişi ve üstü rezervasyonların alındığı Avcılar Denizköşk, 1453 Çırpıcı ve Beykoz Koru Sosyal Tesisi’nde beyaz et iftar menü fiyatı 45 TL, kırmızı et iftar menü fiyatı ise 50 TL.

Beltur'un işletmeciliğini yaptığı köşklerde ise kişi başı iftar 80-95 TL'ye mal oluyor.