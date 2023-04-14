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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
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Bahçelievler'de 6 katlı bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki kolonlarında patlamalar oluştu. Çökme riski nedeniyle tahliye edilen binanın yıkım zamanı, deformasyon ölçümlerinin ardından belli olacak

İstanbul'da 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
DHA

Bahçelievler'de bodrum katındaki kolonlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle 6 katlı bina boşaltıldı. 46 yıl önce yapıldığı öğrenilen binada oturanların bir bölümü yakınlarının yanına yerleşirken, bir bölümü ise Bahçelievler Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi, Alpay Caddesi'nde bulunan ve 12 daireden oluşan 6 katlı binada meydana geldi. Binanın bodrum katında tabela işi yapan dükkanda bulunan kolonlar bir anda patlamaya başladı.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İş yeri çalışanları tarafından bina yöneticisi Göksel Korkutata'ya haber verildi. Korkutata ve binada sakinleri hemen binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çökme riskine karşılık çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bina yöneticisi olduğu öğrenilen Göksel Korkutata, "Oturuyorduk. Telefon geldi. Aşağıdaki tabelacı aradı kolonlarımız patladı diye. İndiğimde kolonlar patlamıştı ve çatırtı sesleri geliyordu. Panikle herkesin ziline bastım. Bağırdım apartmanı boşaltın diye. Ekiplere haber verdik. Ekipler geldi, güvenli bölge oluşturuldu. Kolonlar patlak olduğu için şu anda ilk yaptığımız görüşmelerde binanın acilen yıkılmasına karar verildi. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Çünkü hafif bir meyillenme başladı binada. Giriş katta ki nalbur dükkanının kapısını çok zor kapattık. Oradan anladık meyillenmeye başladığını. Dediklerine göre ön tarafa doğru, caddeye doğru yıkılabilirmiş" dedi.

YIKIM KARARI ÖLÇÜMLERLE BELİRLENECEK

Bahçelievler'de kolonları patladıktan sonra çökme riski nedeniyle boşaltılan binanın yıkım zamanı, deformasyon ölçümlerinin ardından belirlenecek.

Tedbir amaçlı bitişik binalar da boşaltılırken, bina sakinlerinin eşyalarını almaları için verilecek izin, deformasyon ölçümlerinden sonra belirlenecek.

"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 1977 yapımı binada 12 daire ve 5 dükkan olduğunu belirterek, "Bu binayı boşalttık. Sesler geliyor. Kolonda patlama gördü teknik ekibimiz. Yanındaki iki bitişik binayı da boşalttık. Onlarda bir hasar yok. Şu anda tedbirleri aldık. Evlerde kimse yok. Ses ölçümü, röntgen çekimi, hassas olarak kolonlarda, binada kayma var mı diye ölçüm aletini getirdik. Ona karar verilecek. Eğer yıkılması gerekiyorsa makinelerimiz geliyor, yıktıracağız. Eğer müsaitse, devam edebilirse sabah yıkacağız. Yaklaşık 50 vatandaşımızı otellere yönlendirdik. Orada ağırlayacağız. Önemli olan, buradaki çürük apartmanın yıkılmasında vatandaşlarımıza bir zarar gelmesin. Tabii içeride eşyası olan arkadaşlarımız var. Yapılan test neticesinde kıymetli eşyalarını almalarına belki müsaade edebiliriz ama ona teknik ekibimiz karar verir. Tedbirimizi aldık, bekliyoruz. Sabaha kadar buradayız. Önemli olan kazasız belasız bu durumu atlatmak" ifadelerini kullandı.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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