Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 30 Kasım elektrik kesinti programı açıkladı. Pazar günü İstanbul genelinde 7 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...