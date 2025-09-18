Habertürk
        İstanbul'da 73 bin konut yenilendi: Yarısı Bizden Kampanyası hibe ve kredi tutarı, şartları, ödeme planı

        İstanbul'da 73 bin konut yenilendi: Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları devam ediyor! Kampanya hibe tutarı ve şartları

        İstanbul'da kentsel dönüşümü amaçlayan Yarısı Bizden Kampanyası sürüyor. Program kapsamında, hak sahiplerine 875 bin TL'ye kadar hibe desteği ile aynı miktarda uygun şartlı kredi imkânı sunuluyor. İstanbul Valiliği, şu ana kadar 73 bin konutun kampanya kapsamında yenilendiğini duyurdu. İşte "Yarısı Bizden" uygulamasının güncel durumu ve merak edilen ayrıntıları…

        Giriş: 18.09.2025 - 17:06 Güncelleme: 18.09.2025 - 17:06
        1

        İstanbul’daki riskli yapıların yenilenmesi için hayata geçirilen “Yarısı Bizden” kampanyasına başvurular sürüyor. Deprem güvenliği için geliştirilen kampanya, hak sahiplerine hibe ve avantajlı kredi olanağı sağlıyor. Kredilerin ödemesi ise yapı ruhsatının alınmasının üzerinden 24 ay geçtikten sonra başlıyor ve ilk yıl boyunca faizsiz şekilde uygulanıyor. İşte, “Yarısı Bizden” programına ilişkin güncel detaylar…

        2

        İSTANBUL VALİLİĞİ 73 BİN KONUTUN YENİLENDİĞİNİ AÇIKLADI

        İstanbul Valiliği, kentte 73 bin konutun "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında dönüştürüldüğünü bildirdi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da büyük dönüşümün devam ettiği belirtildi.

        Kentte 73 bin ailenin "Yarısı Bizden" kampanyasıyla yeni konutlarında hayatlarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2000 yılında kentin bina stokunun tamamının riskli olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün bina stokunun yüzde 60'ının güvenli hale getirildiği belirtildi.

        Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

        "39 ilçemizde 427 ayrı alanda, 248 bin 992 konut ve iş yerinin dönüşümüne devam ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şu ana kadar İstanbul'umuza sosyal konutlarla birlikte yaklaşık 450 milyar lira yatırım yapıldı. İstanbul'umuzun büyük dönüşümünü sağlayan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile toplam destek miktarı 1 milyon 500 binden, 1 milyon 875 bine çıkarıldı. İstanbul'umuzda 73 bin konut, 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında dönüştürüldü."

        3

        YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

        İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.

        4

        PROJENİN ÖN ŞARTLARI NELER?

        Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.

        5

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Kampanyaya katılmak için e-Devlet başvurusu şartı aranmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

        6

        KAMPANYA KAPSAMINDA EV SAHİBİ VE KİRACILARA KAÇ TL DESTEK VERİLİYOR?

        Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

        7

        GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

        İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.

        İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

        8

        ÖDEME HAK SAHİBİNE Mİ YÜKLENİCİYE Mİ YAPILIR?

        Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

        9

        TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?

        Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.

