İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi! İstanbul'da lektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ tarafından yapılan açıklama kapsamında, 13 Şubat Cuma günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 13 Şubat Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...
Giriş: 12.02.2026 - 23:39 Güncelleme: 13.02.2026 - 00:14
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 13 Şubat Cuma günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
