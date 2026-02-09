Habertürk
        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

        İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 18:27 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:27
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
        Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisi Topkapı istikameti ile Haramidere mevkisi Beylikdüzü yönünde trafik ağır ilerliyor.

        TEM Otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğun trafik gözleniyor.

        Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş ilerliyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında her iki istikamatte yoğunluk yaşanıyor.

        Kadıköy ve Tuzla arasındaki sahil yolunda hafif yoğunluk görülürken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

        Yoğunluk nedeniyle toplu taşıma duraklarında kalabalık oluşurken, bazı noktalarda sürücüler yavaş ilerliyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 8 Şubat 2026 (Tiroid Nodüllerinde Tanı Süreci Nasıl İlerler?)

        Tiroid nodüllerinde tanı süreci nasıl ilerler? Tiroid hastalıklarında nükleer tıbbın tanıdaki rolü nedir? Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Prof. Dr. Hüsnü Hakan Mersin ve Prof. Dr. Mustafa Özdeş Emer konuk oluyor.

