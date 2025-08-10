İstanbul'da, Balıkesir'deki depremin ardından kriz masası kuruldu

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 23 çalışma grubu ile kriz masası kurulduğu belirtildi.

Vali Gül'ün, kriz merkezinde çalışmaları koordine ettiği bildirilen açıklamada, Gül'ün başkanlığında TAMP kapsamında toplanan 23 afet çalışma grubu ile gelişmelerin anlık olarak takip edildiği aktarıldı.